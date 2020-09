Forum 2030-2050, Pelonzi: divisioni politiche Cinque Stelle causano ritiro delibera (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – “La delibera di iniziativa consiliare che avrebbe istituito il Forum Roma 2030/2050 presentata in conferenza stampa dalla Sindaca e’ stata ritirata a causa della votazione di emendamenti m5s contrari al tuel ed allo statuto del comune di Roma. Questa e’ la dimostrazione che la ricandidatura della Sindaca e le spaccature all’interno della maggioranza che ha provocato stanno danneggiando la Capitale d’Italia.” “La delibera che prevedeva la costituzione di un Forum aperto alle associazioni di categoria, agli ordini professionali, alle realta’ civiche, ai sindacati, e’ stata sabotata dalla maggioranza. La delibera tentava di colmare la mancanza di rapporto tra amministrazione e realta’ di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – “Ladi iniziativa consiliare che avrebbe istituito ilRomapresentata in conferenza stampa dalla Sindaca e’ stata ritirata a causa della votazione di emendamenti m5s contrari al tuel ed allo statuto del comune di Roma. Questa e’ la dimostrazione che la ricandidatura della Sindaca e le spaccature all’interno della maggioranza che ha provocato stanno danneggiando la Capitale d’Italia.” “Lache prevedeva la costituzione di unaperto alle associazioni di categoria, agli ordini professionali, alle realta’ civiche, ai sindacati, e’ stata sabotata dalla maggioranza. Latentava di colmare la mancanza di rapporto tra amministrazione e realta’ di ...

avvLibutti : Intanto a Roma sembra non esista più una maggioranza a 5 stelle. - UNBELFUTURO : Sfruttare l’opportunità della ripartenza dopo #Covid19 per uno sviluppo più #Sostenibile col #pianeta. Il 15 settem… - DangeloMa : Banda ultralarga, per l’Italia impatto sull’economia fino a 180 miliardi. La stima al 2030 in uno studio presentato… -

Ultime Notizie dalla rete : Forum 2030 Roma, con emendamenti M5S Presidenza Aula non guida Forum 2030 askanews Roma, De Vito ritira delibera Forum 2030 dopo emendamenti M5S

Roma, 17 set. (askanews) - A quanto si apprende il presidente M5S dell'Assemblea Capitolina ha annunciato nella conferenza dei Capigruppo in corso il ritiro della delibera a sua prima firma per l'isti ...

Roma, slitta esame proposta Forum 2030: Aula procede con mozioni

Roma, 16 set. (askanews) - L'Assemblea capitolina sospende temporaneamente nella seduta odierna, al termine della discussione generale, l'esame della proposta n. 92/2020 a firma del presidente M5S del ...

Grande successo per la Sustainable Innovation Fashion Week di Roma

Non è poi mancato il supporto della Global Sustainability Forum. Triboo, media partner dell'evento, ha contribuito nel pomeriggio con un intervento di Riccardo Maria Monti. I temi affrontati sono ...

Roma, 17 set. (askanews) - A quanto si apprende il presidente M5S dell'Assemblea Capitolina ha annunciato nella conferenza dei Capigruppo in corso il ritiro della delibera a sua prima firma per l'isti ...Roma, 16 set. (askanews) - L'Assemblea capitolina sospende temporaneamente nella seduta odierna, al termine della discussione generale, l'esame della proposta n. 92/2020 a firma del presidente M5S del ...Non è poi mancato il supporto della Global Sustainability Forum. Triboo, media partner dell'evento, ha contribuito nel pomeriggio con un intervento di Riccardo Maria Monti. I temi affrontati sono ...