Ford - Al via la produzione dell'F-150, al Rouge Center un padiglione per la variante elettrica (Di giovedì 17 settembre 2020) La Ford ha in programma di investire circa 700 milioni di dollari per produrre la nuova gamma del pick-up F-150, il modello più venduto della sua intera offerta commerciale. Il progetto dell'Ovale Blu prevede, in particolare, l'ampliamento dell'impianto di River Rouge, la fabbrica più grande e antica (l'avvio dei lavori di costruzione risale al 1917) della Casa, a pochi chilometri dalla sede di Dearborn, in Michigan.I dettagli. I 700 milioni di dollari sono stati stanziati per avviare lo sviluppo del nuovo F-150 (l'ultimo restyling risale al 2014), inclusa la variante ibrida PowerBoost, e per realizzare un nuovo complesso produttivo destinato, entro la metà del 2022, ad assemblare anche la versione ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 17 settembre 2020) Laha in programma di investire circa 700 milioni di dollari per produrre la nuova gamma del pick-up F-150, il moo più vendutoa sua intera offerta commerciale. Il progetto'Ovale Blu prevede, in particolare, l'ampliamento'impianto di River, la fabbrica più grande e antica (l'avvio dei lavori di costruzione risale al 1917)a Casa, a pochi chilometri dalla sede di Dearborn, in Michigan.I dettagli. I 700 milioni di dollari sono stati stanziati per avviare lo sviluppo del nuovo F-150 (l'ultimo restyling risale al 2014), inclusa laibrida PowerBoost, e per realizzare un nuovo complesso produttivo destinato, entro la metà del 2022, ad assemblare anche la versione ...

