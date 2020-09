Food&Science Festival: la metamorfosi il tema centrale dell’edizione 2020 (Di giovedì 17 settembre 2020) Come l’Italo Calvino delle Cosmicomiche che continua la propria strada nelle trasformazioni del mondo, anche lui trasformandosi, così il Food&Science Festival ha rivisto e modificato alcune delle proprie caratteristiche per adattarsi al momento che stiamo attraversando senza dover interrompere il dialogo iniziato quattro anni fa con il suo pubblico. Promossa da Confagricoltura Mantova, ideata da FRAME – Divagazioni scientifiche e organizzata da Mantova Agricola – la manifestazione mette in scena la metamorfosi come tema centrale dell’edizione 2020, in programma a Mantova da venerdì 2 a domenica 4 ottobre. Con un rinnovato palinsesto di appuntamenti in presenza e online, visibili anche sul sito del Festival, si ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Come l’Italo Calvino delle Cosmicomiche che continua la propria strada nelle trasformazioni del mondo, anche lui trasformandosi, così il Food&Scienceha rivisto e modificato alcune delle proprie caratteristiche per adattarsi al momento che stiamo attraversando senza dover interrompere il dialogo iniziato quattro anni fa con il suo pubblico. Promossa da Confagricoltura Mantova, ideata da FRAME – Divagazioni scientifiche e organizzata da Mantova Agricola – la manifestazione mette in scena lacomedell’edizione, in programma a Mantova da venerdì 2 a domenica 4 ottobre. Con un rinnovato palinsesto di appuntamenti in presenza e online, visibili anche sul sito del, si ...

Wonderw97918789 : RT @simo_bass: Prosciutto crudo della Foresta Nera, caprino, insalata verde con fagioli e cipolla di Tropea. Buona cenetta a tutti. #Food #… - LucillaGiannot1 : RT @OriettasRecipes: Torta della nonna con frolla all'olio per una colazione super golosa ????????e con l'augurio di un giorno meraviglioso pe… - UniversoFood : La novantesima edizione della Fiera del Tartufo di Alba | #food #fiera #tartufo - chluuya : voglio 2 cose: Animal crossing e la felpa di food wars - SweetCherylPie : @monofr6 :// i love food..you do the math lskdjddjdjsjsksk -

Ultime Notizie dalla rete : Food&Science Festival L'export argina la crisi con auto, farmaci e food. Boom in Cina Il Sole 24 ORE Autogrill, rafforzata partnership con aeroporto di Amsterdam

Autogrill rafforza la partnership con l’aeroporto olandese di Amsterdam. Il gruppo italiano, attraverso la divisione HMSHost International, ha esteso al periodo compreso tra il 2028 e il 2036 la partn ...

Modello Emilia per il rilancio: cibo e motori..

A Modena il tour dell’innovazione de La Stampa e dei giornali Gnn. Lo chef Bottura: «Rubo all’arte e alla cultura per le mie creazioni» Massimo Bottura non c’è, ma gli applausi che lo accolgono quando ...

Il Viva Wyndham Dominicus Beach riapre domani in modalità soft

Al momento, per la clientela italiana e internazionale sono disponibili 80 camere, un ristorante a buffet, uno snack bar, due piscine e due bar. Ma la notizia è che da domani finalmente riapre i batte ...

Autogrill rafforza la partnership con l’aeroporto olandese di Amsterdam. Il gruppo italiano, attraverso la divisione HMSHost International, ha esteso al periodo compreso tra il 2028 e il 2036 la partn ...A Modena il tour dell’innovazione de La Stampa e dei giornali Gnn. Lo chef Bottura: «Rubo all’arte e alla cultura per le mie creazioni» Massimo Bottura non c’è, ma gli applausi che lo accolgono quando ...Al momento, per la clientela italiana e internazionale sono disponibili 80 camere, un ristorante a buffet, uno snack bar, due piscine e due bar. Ma la notizia è che da domani finalmente riapre i batte ...