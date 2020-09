Fondazione Gimbe | L' età media dei malati che sale a 40 anni ci dice molto su quanto contagiano gli asintomatici

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 17 settembre 2020) Continuano ad aumentare i casi di pazienti ricoverati per Covid19 in ospedale e in terapia intensiva, mentre il numero dei morti resta sostanzialmente stabile. Nella settimana compresa tra il 9 e il 15 settembre laindipendenteha registrato un incremento del 26% nel numero dei contagiati ricoverati in ospedale - 2.222, 1.760 la settimana precedente) - e del 41% in quello dei pazienti spostati in terapia intensiva, saliti da 143 a 201. L’incremento dei nuovi casi si stabilizza - 9.837 da 9.964 - così come il numero dei morti - 70 da 72 - ma rispetto ai sette giorni precedenti risultano effettuati oltre 58.000 tamponi in meno - 370.012 contro 421.897, in termini percentuali un calo del 9,2% - mentre continua ad allargarsi il bacino dei positivi - 39.712 - e ril’; ...