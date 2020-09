Fognini-Humbert in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il programma del secondo turno degliBNL d’Italiaproporrà lo scontro tra Fabioe Ugo, atleti antitetici per caratteristiche. L’azzurro dovrà riscattare la recente prestazione poco convincente che lo ha costretto alla resa contro Marc-Andrea Huesler: di fronte un avversario insidioso e dal servizio potenzialmente devastante. La disputa si svolgerà, giovedì 17 settembre, non prima delle ore 15.00 (dopo Muguruza-Gauff):televisiva su Sky Sport (201 o 204) e supportosu Sky Go. Inoltre, Sportface.it offrirà aggiornamenti e approfondimenti inerenti al testa a testa fra l’italiano e il francese.

GiusvaPulejo : Foro Italico, sedicesimi di finale: ? Berrettini-Coria ? Travaglia-Coric DOMANI Sonego-Ruud ??Caruso-Djokovic… - MercRF : RT @lorenzofares: Italiani al 2T degli @InteBNLdItalia #Caruso ???? - #Djokovic ???? #Cecchinato ???? - Krajinovic ???? #Musetti ???? - Nishikori… - riviera24 : Internazionali d’Italia, l’armese Fognini affronta Humbert - AmedeoFortuna : RT @lorenzofares: Italiani al 2T degli @InteBNLdItalia #Caruso ???? - #Djokovic ???? #Cecchinato ???? - Krajinovic ???? #Musetti ???? - Nishikori… -

Ultime Notizie dalla rete : Fognini Humbert

Riviera24

Vincere aiuta a vincere e quindi perché non continuare? Gli Internazionali d’Italia 2020 di tennis procedono e il Bel Paese è reduce da una giornata che così rosea non ce la si aspettava: tre giocator ...Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Ugo Humbert, match valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2020. Esordio nel Masters 1000 romano per il ligure, che è tor ...Tre italiani già agli ottavi degli Internazionali d'Italia 2020 e tre che si giocheranno l'accesso domani. Con un azzurro già matematicamente nei quarti, visto che Berrettini e Travaglia si sfideranno ...