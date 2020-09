Florida, negazionisti manifestano in un centro commerciale – VIDEO (Di giovedì 17 settembre 2020) Florida, negazionisti manifestano in un centro commerciale contro l’uso delle maschere per il coronavirus. Il VIDEO ha fatto il giro del mondo nelle ultime ore Quella che è andata in… L'articolo Florida, negazionisti manifestano in un centro commerciale – VIDEO proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 17 settembre 2020)in uncontro l’uso delle maschere per il coronavirus. Ilha fatto il giro del mondo nelle ultime ore Quella che è andata in… L'articoloin unproviene da .

Un gruppo di negazionisti del Covid ha invaso le corsie di un supermercato chiedendo ai cittadini di togliere le mascherine. Mercoledì 16 settembre un gruppo di negazionisti del Covid-19 ha manifestat ...

E’ successo nelle scorse ore, in un grande magazzino della Florida, negli Stati Uniti che si avviano a raggiungere la cifra record di 200mila vittime per Coronavirus. Un gruppo di negazionisti, senza ...

