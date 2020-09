Flavia Vento, l’addio al GFVip per i cani una bufala? Arriva l’indiscrezione (Di giovedì 17 settembre 2020) Pare che Flavia Vento abbia usato la scusa dei cani per andare via dal GFVip, ma in realtà le motivazioni sono tutt’altre. Flavia Vento (fonte Instagram @FlaviaVento7)Insomma l’abbandono di Flavia Vento, a sole 24 ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, ha fatto insospettire in molti. La showgirl ha argomentato l’addio dicendo che i suoi cani senza di lei soffrivano la sua mancanza e avevano un grande bisogno della sua presenza fisica. Il tutto, ovviamente, accompagnato da lacrime e pianti senza fine che l’hanno condotta nel cuore della notte ada abbandonare la casa. Pare però che la Vento ancora non sia riuscita a ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 settembre 2020) Pare cheabbia usato la scusa deiper andare via dal, ma in realtà le motivazioni sono tutt’altre.(fonte Instagram @7)Insomma l’abbandono di, a sole 24 ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, ha fatto insospettire in molti. La showgirl ha argomentato l’addio dicendo che i suoisenza di lei soffrivano la sua mancanza e avevano un grande bisogno della sua presenza fisica. Il tutto, ovviamente, accompagnato da lacrime e pianti senza fine che l’hanno condotta nel cuore della notte ada abbandonare la casa. Pare però che laancora non sia riuscita a ...

