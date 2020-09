Flavia Vento furiosa dopo l’addio al GF Vip 5: risponde a Patrizia De Blanck e minaccia di denunciare un influencer (Di giovedì 17 settembre 2020) Flavia Vento ha rotto il silenzio sul suo fulmineo addio al GF Vip 5, spiegando i motivi del gesto. La showgirl inoltre ha replicato all’attacco di Patrizia De Blanck ed infine ha anche detto la sua contro un influencer minacciando di denunciarlo. Flavia Vento dopo il suo abbandono del GF Vip replica a Patrizia De Blanck: “Sono d’accordo con lei” Flavia Vento al Grande Fratello Vip 5 non è durata neanche 24 ore battendo il record di Pamela Prati che almeno nella casa più spiata d’Italia era riuscita a trascorrere qualche settimana. Adesso, la showgirl ha rotto il silenzio sui motivi che l’hanno spinta a dire addio al ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 17 settembre 2020)ha rotto il silenzio sul suo fulmineo addio al GF Vip 5, spiegando i motivi del gesto. La showgirl inoltre ha replicato all’attacco diDeed infine ha anche detto la sua contro unndo di denunciarlo.il suo abbandono del GF Vip replica aDe: “Sono d’accordo con lei”al Grande Fratello Vip 5 non è durata neanche 24 ore battendo il record di Pamela Prati che almeno nella casa più spiata d’Italia era riuscita a trascorrere qualche settimana. Adesso, la showgirl ha rotto il silenzio sui motivi che l’hanno spinta a dire addio al ...

trash_italiano : FLAVIA VENTO ABBANDONA IL PROGRAMMA DOPO 24 ORE ???????????? #GFVIP - GrandeFratello : Flavia Vento ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di #GFVIP per motivi personali. - golftgcom : RT @BlitzTVit: In venti anni di #GrandeFratello sono tante le uscite dalla porta rossa che hanno lasciato il segno: da Flavia Vento dopo un… - darveyfeels_ : RT @salvatrash1: Cecilia Capriotti in pole position per prendere il posto lasciato da Flavia Vento. La villain perfetta. #GFVip https://t.c… - BlitzTVit : In venti anni di #GrandeFratello sono tante le uscite dalla porta rossa che hanno lasciato il segno: da Flavia Vent… -

Ultime Notizie dalla rete : Flavia Vento Flavia Vento, tutte le bizzarrie : dai 34 voti presi alle regionali alle dichiarazioni sugli alieni Corriere della Sera GF Vip, Flavia Vento piange in hotel: non ha ancora visto i cani “Sente che sono disperati…”, ma lei smentisce

Flavia Vento ha lasciato la Casa del Grande Fratello VIP dopo appena 24 ore dal suo ingresso, disperata per i suoi cani fuori senza di lei. La showgirl è convinta che nessuno si occupi di loro: come s ...

Flavia Vento abbandona la casa del GFVIp: c’era da aspettarselo?

Flavia Vento ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip dopo solo una giornata all’interno: nemmeno il tempo di dare modo agli spettatori di abituarsi alla sua presenza che l’abbiamo vista uscire, ...

Flavia Vento fuori dal Grande Fratello Vip dopo 24 ore, cosa accadrà con il cachet e la penale

Flavia Vento, uno dei personaggi di punta di questa edizione del Grande Fratello Vip, ha lasciato la Casa a poco più di 24 ore dal suo ingresso. Considerata uno dei personaggi di punta di questa stagi ...

Flavia Vento ha lasciato la Casa del Grande Fratello VIP dopo appena 24 ore dal suo ingresso, disperata per i suoi cani fuori senza di lei. La showgirl è convinta che nessuno si occupi di loro: come s ...Flavia Vento ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip dopo solo una giornata all’interno: nemmeno il tempo di dare modo agli spettatori di abituarsi alla sua presenza che l’abbiamo vista uscire, ...Flavia Vento, uno dei personaggi di punta di questa edizione del Grande Fratello Vip, ha lasciato la Casa a poco più di 24 ore dal suo ingresso. Considerata uno dei personaggi di punta di questa stagi ...