Flavia Vento bloccata in hotel dal GF VIP: la showgirl piange disperata (FOTO) (Di giovedì 17 settembre 2020) Come tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip ormai, sapranno, Flavia Vento ha abbandonato la casa ma, a quanto pare, è stata trattenuta in hotel dalla produzione. La showgirl ha manifestato un certo malessere a causa della mancanza dei suoi cani. Per questo motivo, ha scelto di fare ritorno a casa dopo un solo giorno. L’influencer Amedeo Venza, però, è riuscito a raggiungerla telefonicamente ed ha appreso una notizia inaspettata. La produzione l’ha tenuta bloccata oltremodo incrementando il suo stato di malessere. La produzione blocca Flavia in hotel Nella notte tra martedì e mercoledì, Flavia ha lasciato la casa del GF Vip in lacrime dicendo di non riuscire a sopportare l’assenza dei suoi ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 17 settembre 2020) Come tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip ormai, sapranno,ha abbandonato la casa ma, a quanto pare, è stata trattenuta indalla produzione. Laha manifestato un certo malessere a causa della mancanza dei suoi cani. Per questo motivo, ha scelto di fare ritorno a casa dopo un solo giorno. L’influencer Amedeo Venza, però, è riuscito a raggiungerla telefonicamente ed ha appreso una notizia inaspettata. La produzione l’ha tenutaoltremodo incrementando il suo stato di malessere. La produzione bloccainNella notte tra martedì e mercoledì,ha lasciato la casa del GF Vip in lacrime dicendo di non riuscire a sopportare l’assenza dei suoi ...

