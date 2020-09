(Di giovedì 17 settembre 2020) L'operazione coordinata dalla procura fiorentina è stata condotta dalla polizia in diverse città d'Italia e in Europa

repubblica : Firenze, blitz antidroga: smantellata organizzazione albanese, decine arresti, sequestrate tonnellate di cocaina [a… - FEMsrl : Firenze, blitz antidroga: smantellata organizzazione albanese, decine arresti, sequestrate tonnella… - Yogaolic : RT @repubblica: Firenze, blitz antidroga: smantellata organizzazione albanese, decine arresti, sequestrate tonnellate di cocaina https://t.… - seulmentpourtoi : RT @repubblica: Firenze, blitz antidroga: smantellata organizzazione albanese, decine arresti, sequestrate tonnellate di cocaina [aggiornam… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Firenze, blitz antidroga: smantellata organizzazione albanese, decine arresti, sequestrate tonnellate di cocaina [aggiornam… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze blitz

La Repubblica Firenze.it

Nel corso di una maxi operazione internazionale antidroga, la polizia di Firenze ha sgominato un cartello criminale considerato "leader dei gruppi albanesi specializzati nel traffico di droga in ambit ...Maxi operazione internazionale antidroga della polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze. L'operazione, denominata "Los Blancos", che ha interessato il capoluogo toscano ed altre c ...Non è tardata ad arrivare la risposta delle forze dell’ordine dopo l’allarme lanciato dai residenti di via Firenze e dal consigliere comunale della Lega, Leonardo Soldi, sull’occupazione della casa ca ...