Fiorentina, tampone negativo per Commisso: il presidente pronto a incontrare la squadra (Di giovedì 17 settembre 2020) tampone e test negativo per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che si è sottoposto ai controlli insieme alla moglie Catherine dopo essere tornato in Italia per la prima volta da sette mesi. Una lunga assenza dettata dal lockdown e dall’emergenza Coronavirus che adesso però è volta al termine. Con la negatività al tampone Commisso potrà anche incontrare la squadra di Beppe Iachini nei prossimi giorni, a poche ore dall’inizio della nuova stagione. Commisso inoltre ha chiesto di recarsi a Bagno a Ripoli, per seguire in prima persona l’andamento dei lavori preliminari per la costruzione del nuovo centro sportivo della Fiorentina. Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020)e testper ildellaRocco, che si è sottoposto ai controlli insieme alla moglie Catherine dopo essere tornato in Italia per la prima volta da sette mesi. Una lunga assenza dettata dal lockdown e dall’emergenza Coronavirus che adesso però è volta al termine. Con la negatività alpotrà ancheladi Beppe Iachini nei prossimi giorni, a poche ore dall’inizio della nuova stagione.inoltre ha chiesto di recarsi a Bagno a Ripoli, per seguire in prima persona l’andamento dei lavori preliminari per la costruzione del nuovo centro sportivo della

