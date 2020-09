Fiorentina, riecco Borja Valero: “Mi allenerò come un bambino per giocare sempre” (Di giovedì 17 settembre 2020) Borja Valero torna nella sua Firenze e veste ancora la maglia della Fiorentina. Lo spagnolo, che ha scelto la maglia numero 6, è stato presentato quest'oggi alla stampa in vista dell'inizio della nuova stagione.Borja Valero: "Mi allenerò come un bambino per giocare"caption id="attachment 396861" align="alignnone" width="535" Borja Valero, Getty Images/caption"Sono molto felice e grazie di come mi avete accolto. Oggi voglio dire le cose felici quindi non rispondo riguardo all'addio degli anni passati. Quel momento, quello dell'addio, lo voglio lasciare lì", ha detto Borja Valero incalzato dalle prime domande riguardo alla sua partenza nel 2017. ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 settembre 2020)torna nella sua Firenze e veste ancora la maglia della. Lo spagnolo, che ha scelto la maglia numero 6, è stato presentato quest'oggi alla stampa in vista dell'inizio della nuova stagione.: "Mi alleneròunper"caption id="attachment 396861" align="alignnone" width="535", Getty Images/caption"Sono molto felice e grazie dimi avete accolto. Oggi voglio dire le cose felici quindi non rispondo riguardo all'addio degli anni passati. Quel momento, quello dell'addio, lo voglio lasciare lì", ha dettoincalzato dalle prime domande riguardo alla sua partenza nel 2017. ...

