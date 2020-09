Fiorentina | Borja Valero su Chiesa | «Già da bambino si vedevano le sue potenzialità»

(Di giovedì 17 settembre 2020) In conferenza stampaha parlato delle qualità di Federico, ritornato alladopo tre anni all’Inter, ha parlato in conferenza stampa dove ha parlato anche delle qualità di Federico. «Già quando era unsile sue qualità. Ha fatto grandi partite. Nel momento più difficile del mio periodo alla, lui è stato bravo e ci ha dato una grande mano. E’ cresciuto molto qui e in nazionale. Sta prendendo uno spessore importante e mi auguro per lui che abbia un futuro grandioso nel calcio». Leggi su Calcionews24.com

acffiorentina : B O R J A V A L E R O ?? Borja Valero è un nuovo giocatore della Fiorentina ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #ViolaArt… - acffiorentina : La tua casa. La tua gente. Bentornato, Borja ?? ?? @borjavalero20 #ForzaViola ?? #Fiorentina - acffiorentina : “Sono tornato a casa” ???? Borja ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #BorjaValero @borjavalero20 - junews24com : Borja Valero e quella rivelazione su Chiesa: «Lo capii fin da quando era bambino» - - VciSoloraya : RT @acffiorentina: “Sono tornato a casa” ???? Borja ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #BorjaValero @borjavalero20 -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Borja

FIRENZE - "Sarei potuto andare in tanti club dove mi avrebbero dato più soldi e contratti più lunghi, ma al cuore non si comanda e ai miei agenti ho detto: o Firenze o Firenze". Si presenta così Borja ...Inevitabile poi ricordare la prima esperienza con la maglia della Fiorentina: "In quegli anni abbiamo cambiato tantissimo, c'è stata una rivoluzione. Le 'grandi' non erano al massimo del loro livello ...Borja Valero, centrocampista della Fiorentina, si è presentato in conferenza stampa. Ecco le parole del giocatore viola: «Sono molto felice e grazie di come mi avete accolto. Oggi voglio dire le cose ...