Fiorentina, Antognoni: «Con Borja abbiamo riportato identità alla squadra»

Giancarlo Antognoni ha parlato in conferenza stampa del ritorno alla Fiorentina di Borja Valero

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, durante la conferenza stampa di presentazioni di Borja Valero ha parlato del ritorno del centrocampista spagnolo. «Abbiamo riportato Borja a casa, siamo contenti di questo. E con lui abbiamo riportato identità alla squadra e al club, anche per sua volontà che è voluto tornare alla Fiorentina. Le sue caratteristiche le conoscete, è un giocatore d'esperienza, può ricoprire vari ruoli a centrocampo.

