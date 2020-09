Fiocco azzurro all’Ospedale Veterinario dell’Università di Pisa: è nato Levante [FOTO] (Di giovedì 17 settembre 2020) Fiocco azzurro all’Ospedale Didattico Veterinario “M. Modenato” dell’Università di Pisa: è nato Levante, puledro di mulo, frutto dell’incontro fra un asino e una cavalla. “Quando è nato, lo scorso agosto, Levante pesava 37 kg, si è subito messo in piedi e ha iniziato ad allattarsi e a sgroppare per il box. Sia lui che la mamma stanno bene”, raccontano i medici veterinari che hanno assistito il lieto evento. Levante è nato all’interno di uno studio sulla neonatologia del mulo che ha l’obiettivo di verificare la vitalità dei parametri fisiologici e ormonali alla nascita. La ricerca ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020)all’Ospedale Didattico“M. Mode” dell’Università di: è, puledro di mulo, frutto dell’incontro fra un asino e una cavalla. “Quando è, lo scorso agosto,pesava 37 kg, si è subito messo in piedi e ha iniziato ad allattarsi e a sgroppare per il box. Sia lui che la mamma stanno bene”, raccontano i medici veterinari che hanno assistito il lieto evento.all’interno di uno studio sulla neologia del mulo che ha l’obiettivo di verificare la vitalità dei parametri fisiologici e ormonali alla nascita. La ricerca ...

LetiziaFirenze : Fiocco azzurro all’Ospedale Veterinario dell’Università di Pisa: è nato Levante - cascinanotizie : Fiocco azzurro all’Ospedale Veterinario dell’Università di Pisa: è nato Levante - conchemacchina : @AnimaAnonima_ Per fortuna non ci obbligavano ad usarlo. Forse solo in prima, qualche volta, quell'orribile grembiu… - junews24com : Fiocco azzurro in casa Juventusnews24: è nato Leone! - - EnglishOrson : @missfallimento @ziaiaia3 Il grembiule (da me nero) si portava perche' era la divisa scolastica e il fiocco azzurro… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiocco azzurro Fiocco azzurro in casa Juventusnews24: è nato Leone! juventusnews24.com Leighton Meeseter e Adam Brody sono genitori bis

Fiocco azzurro per Leighton Meester e Adam Brody che di recente sono diventati genitori per la seconda volta. La notizia è stata confermata niente meno che dall’eterno Seth Cohen di “The O.C.” che ha ...

Beatrice Valli e le dediche d'amore per il suo Marco

Beatrice Valli tra ieri e oggi ha pubblicato ben 2 dediche al suo futuro marito Marco FantiniBeatrice Valli tramite Instagram ha speso delle bellissime parole per il suo fidanzato e futuro marito Marc ...

Fiocco azzurro al Parco Faunistico Valcorba: è nato un cucciolo di onice d'Arabia

Una grande gioia per un evento straordinario che interessa una specie unica in Italia: al Parco Faunistico Valcorba di Stroppare di Pozzonovo è nato un cucciolo di orice d'Arabia.

Fiocco azzurro per Leighton Meester e Adam Brody che di recente sono diventati genitori per la seconda volta. La notizia è stata confermata niente meno che dall’eterno Seth Cohen di “The O.C.” che ha ...Beatrice Valli tra ieri e oggi ha pubblicato ben 2 dediche al suo futuro marito Marco FantiniBeatrice Valli tramite Instagram ha speso delle bellissime parole per il suo fidanzato e futuro marito Marc ...Una grande gioia per un evento straordinario che interessa una specie unica in Italia: al Parco Faunistico Valcorba di Stroppare di Pozzonovo è nato un cucciolo di orice d'Arabia.