Film Stasera in Tv – Elysium – Trailer, Dove vederlo ed orario (Di giovedì 17 settembre 2020) Stasera in tv il Film Elysium. Produzione statunitense del 2013 per la regia di Neil Blomkamp con Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley, Alice Braga, Diego Luna, Wagner Moura nei ruoli principali. Ambientato in un futuro distopico, la pellicola è il secondo lungometraggio del regista sudafricano che approfondisce sempre temi legati alla segregazione e al rapporto tra l’uomo e i suoi vari possibili futuri. Elysium – Trama Nell’anno 2154 la popolazione umana è divisa in due grandi categorie: da un lato le persone molto ricche, che vivono in una stazione spaziale incontaminata chiamata Elysium, e dall’altro il resto della gente, costretta a vivere in un pianeta Terra sovrappopolato e in rovina. Delacourt, una rigida funzionaria governativa, non si ferma davanti a ... Leggi su giornal (Di giovedì 17 settembre 2020)in tv il. Produzione statunitense del 2013 per la regia di Neil Blomkamp con Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley, Alice Braga, Diego Luna, Wagner Moura nei ruoli principali. Ambientato in un futuro distopico, la pellicola è il secondo lungometraggio del regista sudafricano che approfondisce sempre temi legati alla segregazione e al rapporto tra l’uomo e i suoi vari possibili futuri.– Trama Nell’anno 2154 la popolazione umana è divisa in due grandi categorie: da un lato le persone molto ricche, che vivono in una stazione spaziale incontaminata chiamata, e dall’altro il resto della gente, costretta a vivere in un pianeta Terra sovrappopolato e in rovina. Delacourt, una rigida funzionaria governativa, non si ferma davanti a ...

