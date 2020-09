Filippo Magnini cambia il pannolino, fa le prove per l’arrivo di Bollicina (Foto) (Di giovedì 17 settembre 2020) Mancano pochi giorni alla nascita della figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini fa le prove per il cambio del pannolino (Foto). La bellissima mamma in dolce attesa non ha dovuto mostrargli nulla, Magnini ha cambiato il pannolino tutto da solo, un ottimo risultato, sarà di certo un papà perfetto. Giorgia Palmas sta preparando le ultime cose per l’arrivo della sua Bollicina, è così che chiamano la piccola lei e Filippo in attesa di svelare il nome scelto. Borsa e valigia già pronte, l’ex velina di Striscia la notizia ha sistemato tutto da tempo. Ha lavato i piccolissimi vestitini della bimba e ha sistemato tutto su un piccolo stendino. Tutto piccolo per la sorellina di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 17 settembre 2020) Mancano pochi giorni alla nascita della figlia di Giorgia Palmas efa leper il cambio del). La bellissima mamma in dolce attesa non ha dovuto mostrargli nulla,hato iltutto da solo, un ottimo risultato, sarà di certo un papà perfetto. Giorgia Palmas sta preparando le ultime cose per l’arrivo della sua, è così che chiamano la piccola lei ein attesa di svelare il nome scelto. Borsa e valigia già pronte, l’ex velina di Striscia la notizia ha sistemato tutto da tempo. Ha lavato i piccolissimi vestitini della bimba e ha sistemato tutto su un piccolo stendino. Tutto piccolo per la sorellina di ...

