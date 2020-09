Fifa 21 | EA Sports annuncia la partnership con l’Independiente del Valle

Multimpactos : ¡IDV anuncia sorpresa con EA SPORTS FIFA! - egidio_gialdini : JUVENTUS è la 1a società calcistica italiana e la 150° firmataria del UNFCCC Sports for Climate Action Framework. F… - sportli26181512 : #Notizie Juventus si unisce alle Nazioni Unite: firmati due accordi per il clima: La Juventus è la prima società ca… - FUTUniversecom : Fifa 21 – Nuovi server EA Sports a Milano, Londra e Madrid! Adesso è ufficiale! - sportli26181512 : FIFA 21, Ibrahimovic sarà l'unico 'skiller' rossonero: Con l'avvicinarsi dell'uscita di FIFA 21, videogame di EA Sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Fifa Sports

FUT Universe

Tutti gli appassionati di FIFA hanno circoscritto in rosso il 6 ottobre sul proprio calendario. La nuova edizione del videogioco calcistico sta per uscire e gli utenti fremono per conoscere in antepri ...La Fifa ha confermato il proprio sostegno per favorire la pace in Medio Oriente: il presidente dell'organismo che gestisce il calcio nel mondo, Gianni Infantino, ha partecipato alla firma di un accord ..."The King is Back". EA Sports ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alle Icone, che impreziosiranno la modalità Ultimate Team, da sempre una delle più giocate in assoluto, anche in FIFA 21. In FIFA ...