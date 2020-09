Festa finisce nel sangue: 21enne arrestato per tentato omicidio (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasalnuovo (Na) – I Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e della tenenza di Casalnuovo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Nola su richiesta della Procura di Nola, a carico di un 21enne gravemente indiziato di tentato omicidio e porto di armi o di oggetti atti ad offendere. Il giovane, nel corso di una Festa di compleanno avvenuta il 6 settembre scorso, avrebbe aggredito un coetaneo, reo di aver pronunciato alcune frasi offensive verso una ragazza. L’indagine ha consentito di individuare l’autore dei fatti contestati sulla base delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti e sulla scorta dell’esame delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in zona. Il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasalnuovo (Na) – I Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e della tenenza di Casalnuovo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Nola su richiesta della Procura di Nola, a carico di ungravemente indiziato die porto di armi o di oggetti atti ad offendere. Il giovane, nel corso di unadi compleanno avvenuta il 6 settembre scorso, avrebbe aggredito un coetaneo, reo di aver pronunciato alcune frasi offensive verso una ragazza. L’indagine ha consentito di individuare l’autore dei fatti contestati sulla base delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti e sulla scorta dell’esame delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in zona. Il ...

enriqvezofia : @robchills rob se finisce così io e te a fare festa - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Festa di compleanno finisce nel sangue dopo frasi offensive rivolte ad una ragazza - NapoliToday : #Cronaca Festa di compleanno finisce nel sangue dopo frasi offensive rivolte ad una ragazza - ___Enigmi___ : Eh niente, qui finisce il thread. Spero che sia stato abbastanza interessante e che adesso abbiate le idee più chia… - Nannisceddu1 : @Draggeo95 @MarcoKappa11 @Pirichello @battitomilan7 Potremo essere anche in ottava urna,se torneremo in CL finisce la festa per gli altri!! -

Ultime Notizie dalla rete : Festa finisce Festa di compleanno finisce nel sangue dopo frasi offensive rivolte ad una ragazza NapoliToday Un cronista nella Silicon Valley, Michele Masneri e il presente

Ma poi però te li ritrovi alla Folsom Fair che è una festa scatenata di gente vestita di pelle che ... forse qualcosa è destinato a finire. Ma il finale di questa storia, che è per sua natura ...

Rovato, “il Comune fa propaganda elettorale”: l’accusa finisce sul tavolo di Agcom e prefetto

Dopo la polemica – e lo scambio di accuse reciproche – per il dibattito pubblico a cui erano presenti solo due candidati su sei, a Rovato infiamma nuovamente la polemica elettorale. E stavolta l’accus ...

Elettra Lamborghini, tutti i dettagli delle nozze: 3 abiti e cerimonia in inglese

Le nozze tra Elettra Lamborghini e Afrojack si avvicinano a grandi passi, e ormai resta poco tempo per i preparativi. Sabato 26 settembre si diranno sì all'interno di una villa a Ossuccio, sul lago di ...

Ma poi però te li ritrovi alla Folsom Fair che è una festa scatenata di gente vestita di pelle che ... forse qualcosa è destinato a finire. Ma il finale di questa storia, che è per sua natura ...Dopo la polemica – e lo scambio di accuse reciproche – per il dibattito pubblico a cui erano presenti solo due candidati su sei, a Rovato infiamma nuovamente la polemica elettorale. E stavolta l’accus ...Le nozze tra Elettra Lamborghini e Afrojack si avvicinano a grandi passi, e ormai resta poco tempo per i preparativi. Sabato 26 settembre si diranno sì all'interno di una villa a Ossuccio, sul lago di ...