Ferrero | 2mila euro di premio annuale a tutti i dipendenti Accordo tra azienda e sindacati | “Soddisfazione nonostante periodo difficile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 settembre 2020) Neanche la crisi da coronavirus ferma: come già avvenuto l’anno scorso, i circa 6miladell’riceveranno undi produzione da 2.200lordi in busta paga. È quanto prevede l’siglato tra la direzione e le organizzazioni sindacali nelle ultime ore, che in una nota esprimono “piena soddisfazione per i risultati conseguiti in un esercizio particolarmente difficile e complicato a causa degli effetti della pandemia“. E plaudono alle “iniziative attuate per fronteggiare l’emergenza Covid”. Il bonus, chiariscono i, sarà erogato con le competenze di ottobre. La riunione tra la direzione dell’industria della Nutella e le principali sigle sindacali si ...