Fermato con una prostituta, dà nome e cognome di suo fratello: multato di 10mila euro (Di giovedì 17 settembre 2020) È stato sorpreso con una prostituta , ma anziché dare le proprie generalità ha dato quelle di suo fratello : per questo, oltre che una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, si è beccato anche ... Leggi su leggo (Di giovedì 17 settembre 2020) È stato sorpreso con una, ma anziché dare le proprie generalità ha dato quelle di suo: per questo, oltre che una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, si è beccato anche ...

Fermato con droga in auto, arrestato dalla Polizia Locale

VICENZA - La polizia locale ha arrestato un ragazzo 21enne per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Sequestrati al giovane quasi 2mila euro in con ...

Calcio femminile, Pennestri a CM: 'Milan, a breve un acquisto che può stravolgere la A! Inter, Moller unica'

Col campionato fermo, la Nazionale che si prepara in vista della sfida contro la Bosnia, il calcio femminile prende fiato prima di tuffarsi a capofitto nel pros ...

Arrestata Dana Lauriola, portavoce del Movimento No Tav

La 38enne portavoce del movimento No Tav, Dana Lauriola, è stata tratta in arresto dagli agenti della Digos che all’alba di questa mattina 17 settembre hanno fatto irruzione nella sua casa di Bussolen ...

