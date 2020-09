Febbre a scuola | il Tar respinge il ricorso del Ministero contro l’ordinanza di Cirio

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il Tar del Piemonte non ha accolto la richiesta del Governo di una sospensiva d’urgenza in via monocratica per l’ordinanza della Regione Piemonte che obbliga gli istituti del territorio a verificare che le famiglie misurino effettivamente ai figli laa casa al mattino, come previsto dalla legge nazionale. L’ordinanza del Piemonte continua a essere, quindi, pienamente in vigore. Il Presidente Albertosi è dichiarato felice, prima di tutto perché la scelta del Piemonte punta a garantire più sicurezza per i propri cittadini, introducendo un livello dillo in più per tutelare la salute di bambini e ragazzi, del personale scolastico e dei nonni, che rappresentano non solo uno degli affetti più cari, ma anche un aiuto quotidiano prezioso per ogni famiglia ...