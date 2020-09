Favola Musetti agli Internazionali | dopo Wawrinka manda ko Nishikori

(Di giovedì 17 settembre 2020) Prosegue ladi Lorenzoche centra gli ottavi di finaled'Italia. Sul Centrale del Foro Italico, il 18enne di Carrara, n.249 ATP e promosso dalle qualificazioni, ha battuto 6-3, 6-4 Kei, n.35 del ranking, firmando la sua seconda vittoria in carriera a livello ATP (il primo classe 2002 a riuscirci).affronterà il vincente del match tra Gael Monfils (5) e il tedesco Dominic Koepfer (97), match sospeso per un black-out elettrico sul Pietrangeli.

