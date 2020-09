Famiglia Bianchi: vita extra lusso grazie al reddito di cittadinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) La Famiglia Bianchi ha percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, speso tra vacanze da sogno e bottiglie di champagne. La Famiglia Bianchi risulta quasi completamente nullatenente agli occhi dello stato. I due fratelli Bianchi, accusati dell’omicidio volontario di Willy Monteiro Duarte, risultano intestatari di un semplice banco di ortofrutta e non avrebbero accesso a nessun’altra forma di reddito. Quello che la Famiglia Bianchi … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 17 settembre 2020) Laha percepito indebitamente ildi, speso tra vacanze da sogno e bottiglie di champagne. Larisulta quasi completamente nullatenente agli occhi dello stato. I due fratelli, accusati dell’omicidio volontario di Willy Monteiro Duarte, risultano intestatari di un semplice banco di ortofrutta e non avrebbero accesso a nessun’altra forma di. Quello che la… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

