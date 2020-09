Facebook e Luxottica preparano gli occhiali smart marchiati Ray-Ban (Di giovedì 17 settembre 2020) (Foto: Facebook)Facebook ha stretto un accordo con il colosso italiano Luxottica per la realizzazione di occhiali in realtà aumentata. Con il nome di Project Aria, l’iniziativa dovrebbe debuttare nel 2021 con il primo paio di smartglass che avranno marchio Ray-Ban, ma la sperimentazione è già in corso presso i Facebook Reality Labs. A differenza dei Google Glass – peraltro anche loro legati da un accordo con la stessa Luxottica – gli occhiali smart di Facebook avranno un design del tutto simile a quello dei modelli tradizionali grazie a una componentistica miniaturizzata che dovrebbe contare su microfoni, videocamere, moduli senza fili, batterie e chip vari. Il principale obiettivo ... Leggi su wired (Di giovedì 17 settembre 2020) (Foto:ha stretto un accordo con il colosso italianoper la realizzazione diin realtà aumentata. Con il nome di Project Aria, l’iniziativa dovrebbe debuttare nel 2021 con il primo paio diglass che avranno marchio Ray-Ban, ma la sperimentazione è già in corso presso iReality Labs. A differenza dei Google Glass – peraltro anche loro legati da un accordo con la stessa– glidiavranno un design del tutto simile a quello dei modelli tradizionali grazie a una componentistica miniaturizzata che dovrebbe contare su microfoni, videocamere, moduli senza fili, batterie e chip vari. Il principale obiettivo ...

sole24ore : Facebook e EssilorLuxottica insieme per gli smart glasses - jusan_network : Dopo l’annuncio di Facebook relativo alla partnership con Essilor Group Luxottica per la costruzione e il rilascio… - InvestingItalia : Facebook con Luxottica per fare gli smart-RayBan - - newsfinanza : Luxottica si allea con Facebook per gli occhiali smart - zazoomblog : Facebook e Luxottica stringono l’accordo: arrivano gli smart glasses - #Facebook #Luxottica #stringono -