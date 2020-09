Faccia a faccia sul referendum. Bella: “Le Camere funzioneranno meglio”, Taradash: “Rischio autoritarismo” (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA – Marco Taradash esponente di +Europa e Marco Bella, deputato del Movimento 5 stelle a confronto sulle motivazioni del sì e del no al referendum del 20 e 21 settembre sul taglio dei parlamentari. Il confronto, moderato dal direttore dell’agenzia Dire Nico Perrone, ha visto il primo esporre le proprie ragioni contro la riforma e il secondo, portare avanti la battaglia tanto cara ai pentastellati. Leggi su dire (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA – Marco Taradash esponente di +Europa e Marco Bella, deputato del Movimento 5 stelle a confronto sulle motivazioni del sì e del no al referendum del 20 e 21 settembre sul taglio dei parlamentari. Il confronto, moderato dal direttore dell’agenzia Dire Nico Perrone, ha visto il primo esporre le proprie ragioni contro la riforma e il secondo, portare avanti la battaglia tanto cara ai pentastellati.

enpaonlus : Cacciatore vede qualcosa muoversi e spara ma colpisce un anziano in piena faccia - matteosalvinimi : Orgogliosi di avere la coscienza pulita, la schiena dritta e le idee chiare: domani sarò nella splendida Aosta che… - borghi_claudio : @ILupobianco Non si trattengono e poi finiscono a camminare sul rastrello con il manico che gli finisce in faccia - JJOHN301 : @ppampuz @nonresto si noti la faccia di lui... ad un passo dalla disperazione - AGVSTD2_ : anche oggi qui per chiedere prendetemi a calci in faccia per favore così perdo i sensi e non penso più all’esame -

Ultime Notizie dalla rete : Faccia faccia Mercoledì il "faccia a faccia" tra i candidati alle comunali di Castelfranco TrevisoToday "Tale e Quale Show", sorpresa Carmen Russo: "Mi metto in gioco sin dai tempi di Drive In"

«Nella vita non bisogna mai fermarsi: c'è sempre qualcosa da fare». E lei non è davvero tipo da starsene con le mani in mano. Ventisei film dimostrano, se non altro, che Carmen Russo è una che non mol ...

Guns N’Roses, gli amori della band tra il divorzio milionario di Slash e Bowie preso a pugni da Axl Rose

Il 17 settembre 1991 veniva pubblicato il leggendario doppio album dei Guns N’Roses «Use Your Illusion». Il disco segnò una vera e propria svolta nella carriera (e nello stile musicale) della band, ma ...

Chris Evans parla delle foto hot apparse su Instagram

Chris Evans è ritornato a parlare pubblicamente delle foto hot che, durante il weekend, ha postato accidentalmente su Instagram Storie. L’ha fatto in occasione di un collegamento in diretta durante il ...

«Nella vita non bisogna mai fermarsi: c'è sempre qualcosa da fare». E lei non è davvero tipo da starsene con le mani in mano. Ventisei film dimostrano, se non altro, che Carmen Russo è una che non mol ...Il 17 settembre 1991 veniva pubblicato il leggendario doppio album dei Guns N’Roses «Use Your Illusion». Il disco segnò una vera e propria svolta nella carriera (e nello stile musicale) della band, ma ...Chris Evans è ritornato a parlare pubblicamente delle foto hot che, durante il weekend, ha postato accidentalmente su Instagram Storie. L’ha fatto in occasione di un collegamento in diretta durante il ...