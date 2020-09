Ex Palermo: infortunio per Christian Langella. Rottura del legamento crociato e del menisco, c’è il sostegno di Fallani (Di giovedì 17 settembre 2020) Brutto infortunio per l'ex centrocampista del Palermo Christian Langella.Pochi giorni fa la notizia del suo trasferimento al Renate dopo la mancata conferma con il club rosanero: il Pisa aveva comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo al club allenato dall’ex Palermo, Aimo Diana, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista ex rosanero. Oggi, invece, la brutta notizia per il giovane calciatore che ha partecipato alla rinascia del Palermo di Dario Mirri.Calciomercato Pisa, Langella ceduto in prestito al Renate: l’ex rosanero giocherà in Serie CNel corso di una gara amichevole del club lombardo guidato da Diana, Christian Langella avrebbe subito la Rottura del ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 settembre 2020) Bruttoper l'ex centrocampista del.Pochi giorni fa la notizia del suo trasferimento al Renate dopo la mancata conferma con il club rosanero: il Pisa aveva comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo al club allenato dall’ex, Aimo Diana, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista ex rosanero. Oggi, invece, la brutta notizia per il giovane calciatore che ha partecipato alla rinascia deldi Dario Mirri.Calciomercato Pisa,ceduto in prestito al Renate: l’ex rosanero giocherà in Serie CNel corso di una gara amichevole del club lombardo guidato da Diana,avrebbe subito ladel ...

Ex Palermo, infortunio a crociato e menisco per Christian Langella

