Ex modella accusa Donald Trump: "Mi ha molestata, ero stretta nella sua morsa" (Di giovedì 17 settembre 2020) Nuova accusa di molestie per il presidente americano, Donald Trump : l’ex modella Amy Dorris, ha affermato in un’intervista in esclusiva al Guardian che oltre vent'anni fa il magnate newyorkese la... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 17 settembre 2020) Nuovadi molestie per il presidente americano,: l’exAmy Dorris, ha affermato in un’intervista in esclusiva al Guardian che oltre vent'anni fa il magnate newyorkese la...

repubblica : Stati Uniti, ex modella accusa Donald Trump di molestie sessuali [aggiornamento delle 14:24] - giornalettismo : Un'altra accusa di molestie sessuali si aggiunge all'ormai lunga lista di #Trump: stavolta arriva dall'ex modella… - Notiziedi_it : Trump, ex modella accusa di molestie sessuali il presidente Usa: «Bacio disgustoso, non potevo liberarmi» - CretellaRoberta : Usa: ex modella accusa Trump 23 anni dopo, 'mi molestò': Amy Dorris denuncia 'french kiss' a Us Open '97, president… - Adnkronos : Trump, ex modella lo accusa: 'Aggredita in un bagno nel 1997' -