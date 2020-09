Europa League, Shamrock Rovers-Milan: le formazioni ufficiali (Di giovedì 17 settembre 2020) Europa League, Shamrock Rovers-Milan. Impegno irlandese per i rossoneri nel secondo turno preliminare. DUBLINO – Europa League, Shamrock Rovers-Milan. Esordio nel secondo turno preliminare della competizione per i rossoneri che affronteranno la squadra irlandese. Fischio d’inizio alle 20, diretta su Dazn. Pioli deve rinunciare a Rebic per squalifica e Romagnoli per infortunio. Al loro posto Saelemaekers e Gabbia. Panchina per i nuovi arrivati. Consueto 3-4-3, invece, per gli irlandesi. Shamrock Rovers (3-4): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, Meceneff, O’Neill, Farrugia; Byrne, Greene, Burke. All. Bradley 𝐓𝐄𝐀𝐌 ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 17 settembre 2020). Impegno irlandese per i rossoneri nel secondo turno preliminare. DUBLINO –. Esordio nel secondo turno preliminare della competizione per i rossoneri che affronteranno la squadra irlandese. Fischio d’inizio alle 20, diretta su Dazn. Pioli deve rinunciare a Rebic per squalifica e Romagnoli per infortunio. Al loro posto Saelemaekers e Gabbia. Panchina per i nuovi arrivati. Consueto 3-4-3, invece, per gli irlandesi.(3-4): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, Meceneff, O’Neill, Farrugia; Byrne, Greene, Burke. All. Bradley 𝐓𝐄𝐀𝐌 ...

