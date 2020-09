Ester Exposito, la foto sul letto e nient’altro da aggiungere. Cuori per lei da tutto il mondo (Di giovedì 17 settembre 2020) Ester Exposito, questo nome vi suona nuovo? Magari molti di voi ancora non la conosceranno, ma la sua fama (grazie alla serie televisiva Elite), è arrivata alle stelle sconvolgendo indubbiamente la sua quotidianità. L’abbiamo recentemente vista in Italia, ospite al Festival del Cinema di Venezia in un red carpet da infarto. Protagonista indiscussa, la Esposito era accompagnata dal “nuovo” (ormai non tantissimo) ragazzo, Alejandro Speitzer. Se qualcuno nutriva speranze, niente da fare: il cuore della bella è occupato. Lui si chiama Alejandro Speitzer è 5 anni più grande di Ester e di mestiere fa l’attore, come la dolce metà. Probabilmente proprio grazie ai riflettori del cinema che è sbocciato l’amore tra la seguitissima coppia che ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 17 settembre 2020), questo nome vi suona nuovo? Magari molti di voi ancora non la conosceranno, ma la sua fama (grazie alla serie televisiva Elite), è arrivata alle stelle sconvolgendo indubbiamente la sua quotidianità. L’abbiamo recentemente vista in Italia, ospite al Festival del Cinema di Venezia in un red carpet da infarto. Protagonista indiscussa, la Esposito era accompagnata dal “nuovo” (ormai non tantissimo) ragazzo, Alejandro Speitzer. Se qualcuno nutriva speranze, niente da fare: il cuore della bella è occupato. Lui si chiama Alejandro Speitzer è 5 anni più grande die di mestiere fa l’attore, come la dolce metà. Probabilmente proprio grazie ai rifri del cinema che è sbocciato l’amore tra la seguitissima coppia che ...

Ultime Notizie dalla rete : Ester Exposito Chi è Ester Exposito, l'attrice spagnola che ha conquistato Venezia Sky Tg24 Mostra del Cinema di Venezia 2020: il best of beauty dalla finale e le tendenze da ricordare

Trucco e capelli spesso più “riusciti” dei look, eleganza che ha fatto spesso rima con semplicità, ma anche qualche look interessante, audace e inatteso: è questo il bilancio sui beauty look delle osp ...

Qualcuno Deve Morire, primo teaser e data d’uscita su Netflix della nuova serie del creatore de La Casa de Las Flores

Qualcuno Deve Morire ha una data d’uscita ufficiale: la nuova serie di Manolo Caro, lo showrunner de La Casa de Las Flores, arriva su Netflix il prossimo 16 ottobre, anche in Italia. Ad annunciarlo è ...

Qualcuno deve morire: il teaser annuncia la data d’uscita della serie Netflix

Svelato il teaser trailer di Qualcuno deve morire, la serie TV Netflix in uscita a ottobre 2020 con Ester Exposito nel cast. “Una gabbia dorata è pur sempre una gabbia”, recita il teaser trailer della ...

