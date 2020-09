EssilorLuxottica e Facebook si alleano per gli smart glasses (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – Facebook ed EssilorLuxottica avviano una collaborazione pluriennale per sviluppare la prossima generazione di smart glasses. Ad annunciarlo è stato Mark Zuckerberg durante Facebook Connect, la conferenza annuale della società che si svolge virtualmente dalla California. La partnership unirà le app e le tecnologie di Facebook, i marchi e la leadership nell’eyewear di Luxottica e le tecnologie all’avanguardia delle lenti Essilor per aiutare le persone a rimanere in contatto con amici e familiari. Il primo prodotto sarà Ray-Ban, il marchio di occhiali più famoso al mondo, e sarà lanciato nel 2021. Combinerà assieme il meglio delle due realtà – tecnologie innovative e stile – ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) –edavviano una collaborazione pluriennale per sviluppare la prossima generazione di. Ad annunciarlo è stato Mark Zuckerberg duranteConnect, la conferenza annuale della società che si svolge virtualmente dalla California. La partnership unirà le app e le tecnologie di, i marchi e la leadership nell’eyewear di Luxottica e le tecnologie all’avanguardia delle lenti Essilor per aiutare le persone a rimanere in contatto con amici e familiari. Il primo prodotto sarà Ray-Ban, il marchio di occhiali più famoso al mondo, e sarà lanciato nel 2021. Combinerà assieme il meglio delle due realtà – tecnologie innovative e stile – ...

sole24ore : Facebook e EssilorLuxottica insieme per gli smart glasses - HuffPostItalia : Facebook ed EssilorLuxottica, maxi accordo per gli smart glasses - LaStampa : Facebook-EssilorLuxottica, accordo per gli smart glasses - newsfinanza : EssilorLuxottica e Facebook si alleano per gli smart glasses - SocialMediaEasy : Facebook ed EssilorLuxottica, alleanza per gli smart glasses -