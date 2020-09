Esclusiva: Palermo, non solo Odjer. Pressing per Foglia (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Palermo vuole fare un altro colpo a centrocampo. Non soltanto Odjer, dopo una telenovela di sole 48 ore, ma l’obiettivo è Fabio Foglia, 31 anni, che in scadenza con l’Arezzo. Il club toscano gli ha proposto il rinnovo, ma il Palermo spera di poter strappare Foglia alla concorrenza, Pressing in corso. Foto: L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 settembre 2020) Ilvuole fare un altro colpo a centrocampo. Non soltanto, dopo una telenovela di sole 48 ore, ma l’obiettivo è Fabio, 31 anni, che in scadenza con l’Arezzo. Il club toscano gli ha proposto il rinnovo, ma ilspera di poter strapparealla concorrenza,in corso. Foto: L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

