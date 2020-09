Erin Brockovich diventa una serie con Katey Sagal e la firma di Krista Vernoff (Di giovedì 17 settembre 2020) Prendete carta e penna perché sicuramente questa potrebbe essere una serie tv da tenere d’occhio tra le tante che in questi giorni sono state ordinate dalle reti: Rebel è la serie tv con Katey Sagal ispirata a Erin Brockovich. Tanti nomi insieme ne fanno una garanzia e non solo perché l’attrice scelta come protagonista non ha bisogno di presentazioni ma anche perché la storia a cui la serie si ispira ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, il successo è quindi garantito? Siamo sicuri di sì se a questo ci aggiungiamo il fatto che la firma sul progetto è quello di Krista Vernoff, produttore esecutivo e sceneggiatrice di Grey’s Anatomy e ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Prendete carta e penna perché sicuramente questa potrebbe essere unatv da tenere d’occhio tra le tante che in questi giorni sono state ordinate dalle reti: Rebel è latv conispirata a. Tanti nomi insieme ne fanno una garanzia e non solo perché l’attrice scelta come protagonista non ha bisogno di presentazioni ma anche perché la storia a cui lasi ispira ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, il successo è quindi garantito? Siamo sicuri di sì se a questo ci aggiungiamo il fatto che lasul progetto è quello di, produttore esecutivo e sceneggiatrice di Grey’s Anatomy e ...

