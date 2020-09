Era Voldemort in Harry Potter | oggi ha 57 anni | fa parte della famiglia reale inglese e… FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 17 settembre 2020) C’è sempre un cattivo. C’è sempre un cattivo che desidera il potere assoluto; il suo intento è distruggere la serenità e la libertà di una comunità. Vuole vedere attorno a sé riverenze e disperazione. Agogna essere il numero uno. E’ sempre così, e nel caso di-colui che non dovrebbe essere nominato- intutto è amplificato. La magia oscura è il fulcro del suo mondo, del suo essere, senza di essa non avrebbe potuto conquistare, anche se per un tempo brevissimo, Hogwarts e il mondomagia. C’è sempre Londra sullo sfondo, c’è semprecon la cicatrice, ma quando si parla di Tom Riddle le atmosfere diventano terribilmente ostili, crude e spente. Dal primo ...