Enrico Papi | dopo Sarabanda arriva il suo nuovo show musicale!

(Di giovedì 17 settembre 2020) Si chiama “Name that tune – Indovina la canzone” e va in onda alle 21,30 su Tv8! Si tratta delprogramma condotto da, sulla falsa riga del celebre “”! DiTv8 punta tutto su. A lui infatti, già alla conduzione di “Guess my age” e “La notte dei record”, è stato affidato ilmusicale del canale. Si tratta un quizArticolo completo: dal blog SoloDonna

agoldin15 : RT @giulialberti_: Enrico Papi qua avrà le orecchie che gli fischiano alla grande. #TemptationIsland - giulialberti_ : Enrico Papi qua avrà le orecchie che gli fischiano alla grande. #TemptationIsland - BriManuela : RT @F1Carcarla: Di Enrico Papi? #TemptationIsland - NaturoLucaCM : Mi sa che qui è ricco solo 'papi'...E NON ENRICO! ?????????? #TemptationIsland - onlyluthor : Io talmente rincoglionita che pensavo che questo lavorasse in un negozio di Enrico Papi. #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Papi

Questa sera, martedì 15 settembre alle 21:25, Enrico Papi inizia su Tv8 la sua avventura alla conduzione di Name that tune – Indovina la canzone. È il nuovo quiz musicale della rete generalista di Sky ...Dopo la cancellazione dovuta al covid e l’hype creato dal conduttore nel corso del suo Guess My Age, è finalmente andata in onda la prima puntata di Name That Tune – Indovina la Canzone: il nuovo game ...Su Tv8 il battesimo della novità ‘Name the tune’ con Enrico Papi alla conduzione, a 544mila spettatori e 2,6%. In access questi gli equilibri tra i talk. Su La7 ‘Otto e mezzo’, con Carlo De Benedetti ...