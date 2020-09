Enel | ricevuta offerta vincolante Macquarie per 50% Open Fiber

(Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – Il CdA di, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Michele Crisostomo, è stato informato della avvenuta ricezione dell’inviata nella giornata di ieri daInfrastructure & Real Assets per l’acquisto della partecipazione del 50% diposseduto dalla comapgnia. Taleprevede il riconoscimento di un corrispettivo pari a circa 2.650 milioni di euro, al netto dell’indebitamento, e prevede meccanismi di aggiustamento ed earn out. “Il Consiglio di Amministrazione di– informa una nota – ha preso atto dell’informativa, rimanendo in attesa di essere aggiornato circa i dettagli che dovessero emergere a ...

Minumunfax : @matteorenzi ho ricevuta lA bolletta Enel con il canone RAI che dio ti maledica SCHIFOSO! -

Ultime Notizie dalla rete : Enel ricevuta

Dal fronte macroeconomico, le richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione Usa evidenziano come il numero dei lavoratori americani che hanno fatto richiesta per ricevere i sussidi ... Si ...Roma, 17 set. - (Adnkronos) - Enal comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, che si è riunito oggi, "è stato informato della avvenuta ricezione dell’offerta vincolante inviata nella ...Cda ha preso atto in attesa approfondimento dettagli offerta (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 set - Il Consiglio di Amministrazione di Enel, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di M ...