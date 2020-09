Enel: da Macquarie offerta da 2,65 mld per 50% Open Fiber (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. - (Adnkronos) - Enal comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, che si è riunito oggi, "è stato informato della avvenuta ricezione dell'offerta vincolante inviata nella giornata di ieri da Macquarie Infrastructure & Real Assets per l'acquisto del 50% del capitale di Open Fiber", posseduto dal gruppo energetico. In una nota di Enel si precisa che "tale offerta prevede il riconoscimento di un corrispettivo pari a circa 2.650 milioni di euro, al netto dell'indebitamento, per l'acquisto della partecipazione sopra indicata, con meccanismi di aggiustamento ed earn out". Il Cda di Enel - conclude la nota - "ha preso atto dell'informativa ricevuta, rimanendo in attesa di essere aggiornato circa i dettagli che dovessero ... Leggi su iltempo (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. - (Adnkronos) - Enal comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, che si è riunito oggi, "è stato informato della avvenuta ricezione dell'vincolante inviata nella giornata di ieri daInfrastructure & Real Assets per l'acquisto del 50% del capitale di", posseduto dal gruppo energetico. In una nota disi precisa che "taleprevede il riconoscimento di un corrispettivo pari a circa 2.650 milioni di euro, al netto dell'indebitamento, per l'acquisto della partecipazione sopra indicata, con meccanismi di aggiustamento ed earn out". Il Cda di- conclude la nota - "ha preso atto dell'informativa ricevuta, rimanendo in attesa di essere aggiornato circa i dettagli che dovessero ...

