ENAC da Ryanair impegno rispetto misure anti Covid

(Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – Si è svolto ieri, 16 settembre 2020, un incontro tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e la compagnia irlandese. La riunione, che si è svolta in un clima cordiale, ha riguardato l’applicazione dellesanitarie-19, disposte dal Governo italiano a protezione della salute dei passeggeri. L’ha richiamatoall’obbligo, che spetta al vettore, di far rispettare le disposizioni, a bordo degli aeromobili in partenza e in arrivo negli aeroporti nazionali, previste in Italia per limitare il rischio sanitario derivante dal coronavirus.ha espresso il proprioin tal senso e ha concordato sull’obiettivo comune a tutti gli operatori del ...

VLeggeri : Imbarco negato, volo cancellato, ritardo prolungato: oltre al rimborso c'è la sanzione, ci ricorda l'ENAC… - AgenziaOpinione : enac * Incontro con Ryanair – rispetto misure anti Covid: « ripresa dei voli e sicurezza a bordo degli aeromobili »… - _Velies_ : ANCORAAAA sti idioti, vogliono far chiudere gli scali??? - DaniSalvestroni : Aerei - Enac convoca Ryanair: 'Non rispettate le norme sanitarie anti-covid'. #aerei #ryanair #enac #convocazione… - qualitytravelit : ENAC incontra Ryanair su mancato rispetto misure anti Covid => -

Ultime Notizie dalla rete : ENAC Ryanair

Dieci euro per un volo Catania-Milano, dieci euro per un Palermo-Milano, dodici euro per un Milano-Bari. Non a tratta, ma andata e ritorno. La sfida low cost ai collegamenti aerei nazionali s’infiamma ...L'ENAC ha richiamato Ryanair all'obbligo, che spetta al vettore, di far rispettare le disposizioni, a bordo degli aeromobili in partenza e in arrivo negli aeroporti nazionali, previste in Italia per ...Roma, 17 set. (askanews) – Ryanair si impegna a rispettare le misure di sicurezza anti-coronavirus per i suoi voli. Lo afferma l’Enac dopo un un incontro con la compagnia aerea irlandese. La riunione, ...