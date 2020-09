Emiliano senza vergogna | a tre giorni dal voto regala posti fissi con tanto di pergamena ricordo

(Di giovedì 17 settembre 2020) Nemmeno la vituperata Dc della prima Repubblica che in campagna elettorale asfaltava le strade e ripuliva i palazzi. Michele, incalzato dall’avversario di centrodestra a pochidal, ha superato ogni decenza. Pochifa il governatore uscente della Puglia ha confezionato l’ultimo spot disperato. Ha riunito in un teatro circa 200 precari dell’Asl per annunciare sotto i riflettori la lieta novella: l’agognato contratto a tempo indeterminato. L’ultimo spot elettorale di: il posto fisso E’ stato il Giornale a denunciare il fattaccio. Un vero e proprio show condi consegna ufficiale della. Che certifica la conquista del posto fisso per 200 elettori. Il contratto pubblicizzato con rulli ...

CarloCalenda : A una settimana dal voto, senza concorso ma con conferenza stampa. Il riformismo di #emiliano avanza - fattoquotidiano : Regionali, 15 anni dopo Vendola la Puglia torna a essere in bilico. Così i nodi irrisolti di Emiliano (rimasto senz… - Ettore_Rosato : . @ivanscalfarotto è un amico e lo stimo, ma sono accanto a lui anche perché condivido la sua battaglia per la… - pattygatty65 : RT @AngeloParatico: EMILIANO CHE FIRMA 200 ASSUNZIONI SENZA CONCORSO A UNA SETTIMANA DAL VOTO. MANCO CHECCO ZALONE - Silvana52809292 : RT @_DAGOSPIA_: EMILIANO CHE FIRMA 200 ASSUNZIONI SENZA CONCORSO A UNA SETTIMANA DAL VOTO. MANCO CHECCO ZALONE -

Venerdì 18 alle ore 17 chiuderemo la campagna elettorale in piazza Vittoria a Brindisi. Per questo importantissimo sprint finale saranno sul palco con il Presidente Michele Emiliano tutti i Sindaci e ...La campagna elettorale per le Regionali si fa sempre più "feroce". Come è noto il test del voto potrebbe cambiare il volto della maggioranza ma soprattutto quello del governo con inevitabili scossoni ...“Il nervosismo di Emiliano tradisce qualcosa è così gli suggeriamo questo slogan per la fine della campagna elettorale”: così la Meloni prima di scoprire il fotomontaggio con Il governatore versione C ...