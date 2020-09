Emergenza Covid-19, la Provincia di Benevento riduce la Cosap (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Sono state ridotte in misura significativa le tariffe per il Canone di Occupazione del suolo pubblico applicate dalla Provincia di Benevento per l’anno fiscale 2020. Lo ha disposto il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, volto a contenere l’impatto fiscale sulle Aziende presenti sul territorio e che sono soggetti passivi Cosap. La contrazione estesa fino ai suoi limiti massimi, riportata nel dispositivo approvato dal Presidente Di Maria, sviluppa le riduzioni, rispetto a quanto disposto con deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 26 del 27/02/2008, così seguono: -fino al 50% alla voce: “Accessi industriali, commerciali, artigianali”, passando da 30 a 15 Euro per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Sono state ridotte in misura significativa le tariffe per il Canone di Occupazione del suolo pubblico applicate dalladiper l’anno fiscale 2020. Lo ha disposto il Presidente della, Antonio Di Maria, volto a contenere l’impatto fiscale sulle Aziende presenti sul territorio e che sono soggetti passivi. La contrazione estesa fino ai suoi limiti massimi, riportata nel dispositivo approvato dal Presidente Di Maria, sviluppa le riduzioni, rispetto a quanto disposto con deliberazione del Consigliole din. 26 del 27/02/2008, così seguono: -fino al 50% alla voce: “Accessi industriali, commerciali, artigianali”, passando da 30 a 15 Euro per ...

