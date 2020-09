Emergenza Coronavirus | ecco come hanno risposto gli Istituti Maugeri

(Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA – Nella Giornata Mondiale della Sicurezza Sanitaria (World Patient Safety Day – 17 settembre), gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri – una delle più autorevoli realtà di diagnosi, cura, ricerca e prevenzione, con 20 sedi in tutta Italia – ha comunicato di aver investito 3,7 milioni di euro in dispositivi vari di protezione individuale (novecentomila mascherine, un milione di camici protettivi, 18 milioni di guanti) nella fase più intensa della pandemia da Coronavirus.

La fiera delle tecnologie e materiali per il settore medicale passa alla modalità online a causa dell’emergenza Covid-19. Compamed 2020 e Medica 2020, i due appuntamenti internazionali dedicati a mate ...Come da fine febbraio, la Regione Puglia continua a riportare dati approssimativi relativamente alle aree geografiche territoriali. Come risaputo, Borgo Mezzanone fa parte del territorio di Manfredoni ...Le risorse finanziarie (europee, nazionali e regionali) provengono da una specifica riprogrammazione del Programma Operativo Fesr Sicilia 2014/2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19. A tale azione ...