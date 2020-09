Elisabetta Canalis | fuga dagli incendi di Los Angeles con la figlia Skyler Eva | «L’aria è tossica»

(Di giovedì 17 settembre 2020)lascia Losassieme allaEva.ha deciso di fuggire dalla sua città, dove vive assieme al marito Brian Perri, a causa dell’aria resa irrespirabile dai numerosiche stanno scoppiando in California: “L’aria – ha spiegato dal social – è”. Nelle stories di Instagram infattiha postato un video che la vede in macchina assieme aEva e un amico: “Ciao ragazzi, siamo a Losma ancora per poco – ha spiegato – perché abbiamo deciso di lasciare la città, l’aria è, ci sono un sacco ...

xenomythos : Questa sera per cena pollo alla piastra di Elisabetta Canalis - JohSogos : RT @ilgiornale: Elisabetta Canalis è scappata da Los Angeles, i numerosi incendi stanno rendendo l'aria irrespirabile. Il suo racconto sui… - ilgiornale : Elisabetta Canalis è scappata da Los Angeles, i numerosi incendi stanno rendendo l'aria irrespirabile. Il suo racco… - SmilingEars : @Johnny__Love Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia - LMancini73 : L'aria è tossica, @JustElisabetta fugge da #LosAngeles -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è in fuga da Los Angeles. Gli incendi che stanno devastando la California, provocando anche decine di morti, hanno avvolto la città in una coltre di fumo. Poco male per l'ex velina ...Elisabetta Canalis lascia Los Angeles assieme alla figlia Skyler Eva. Elisabetta Canalis ha deciso di fuggire dalla sua città, dove vive assieme al marito Brian Perri, a causa dell’aria resa irrespira ...La modella e attrice, che da anni vive negli Stati Uniti, si è trasferita in una villa a Palm Springs per sfuggire alla nube di fumo causata dagli incendi "Ciao ragazzi, noi siamo a Los Angeles ma anc ...