Elisa Toffoli | un look originale e sexy per il suo tour – FOTO

Leggi su yeslife

(Di giovedì 17 settembre 2020)sceglie per ilitaliano deioriginali e. Quasi tutte le date sono sold out. View this post on Instagram Grazie al bellissimo pubblico di Caserta, oggi Vicenza!!! Grazie speciale a @pppiccioli e a @maisonvalentino ✨ #restiamouniti #together #togetherness #ing #music #ontheroad #thisisus #mylife A post shared byOfficial … L'articolo, unper il suoproviene da YesLife.it.