Elezioni Regionali | sono 13 gli impresentabili per la Commissione Antimafia

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 17 settembre 2020) . Nove in Campania, tre in Puglia e uno in Valle d’Aosta. ROMA –13 glialle prossimeper la. Il presidente Nicola Morra ha ufficializzato i nomi dei candidati che non hanno superato i controlli da parte dell’organismo parlamentare. Si tratta naturalmente di una lista che non dovrebbe cambiare quanto deciso dai singoli leader visto che le persone ‘bocciate’ dallacontinueranno a correre per vincere le. Problemi in Campania e Puglia I problemi maggioristati registrati in Campania.nove i candidati che non avevano i requisiti per presentarsi a queste ...