Elezioni regionali, la commissione Antimafia: "Tredici impresentabili in tre regioni" (Di giovedì 17 settembre 2020) Sono 13 complessivamente i candidati alle regionali che non sarebbero candidabili ai sensi della legge Severino o del Codice di autoregolamentazione dei partiti. Lo ha reso noto il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra.Sono 9 candidati in Campania (solo uno ai sensi della legge Severino), 3 in Puglia e uno in Valle d’Aosta (legge Severino). Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Sono 13 complessivamente i candidati alleche non sarebbero candidabili ai sensi della legge Severino o del Codice di autoregolamentazione dei partiti. Lo ha reso noto il presidente della, Nicola Morra.Sono 9 candidati in Campania (solo uno ai sensi della legge Severino), 3 in Puglia e uno in Valle d’Aosta (legge Severino).

Al seggio con mascherina e gel. E dopo il voto si dovrà inserire da soli la scheda nell’urna. Prime elezioni dell’era covid-19 anche in Toscana. Dove, oltre al referendum costituzionale sul taglio dei ...

Antonio Albanese: 'Saremo l'anima critica ma costruttiva di Emiliano'

Il 51enne geometra di Pezze di Greco, dirigente delle Acli, a sostegno di Emiliano con la lista 'Italia in Comune' fondata da Federico Pizzarotti e in Puglia da Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto ...

Tessere elettorali e carte d'identità, quattro giorni di accesso libero agli uffici anagrafe

Quattro giorni di accesso libero in corso Torino e nei municipi, da venerdì a lunedì, per poter rifare tessere elettorali e carte di identità. A tre giorni dalle elezioni regionali è questa la princip ...

