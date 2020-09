Elezioni regionali, la commissione antimafia rivela i nomi dei 13 candidati impresentabili (Di giovedì 17 settembre 2020) La commissione antimafia ha segnalato come impresentabili i nomi di 13 candidati alle Elezioni regionali previste per il 20 e il 21 settembre. La causa è l’incompatibilità con la legge Severino o con il codice di autoregolamentazione. “Lo Stato è vigile, ma la politica deve fare di più per garantire ai cittadini una degna rappresentanza”, ha commentato il presidente della commissione Nicola Morra. >>Leggi anche: Matteo Salvini, con una lettera il leader della Lega punta tutto sul vittimismo Elezioni regionali, gli impresentabili in Campania Le Regioni nella quale sono stati trovati gli “impresentabili” sono Campania, ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Laha segnalato comedi 13allepreviste per il 20 e il 21 settembre. La causa è l’incompatibilità con la legge Severino o con il codice di autoregolamentazione. “Lo Stato è vigile, ma la politica deve fare di più per garantire ai cittadini una degna rappresentanza”, ha commentato il presidente dellaNicola Morra. >>Leggi anche: Matteo Salvini, con una lettera il leader della Lega punta tutto sul vittimismo, gliin Campania Le Regioni nella quale sono stati trovati gli “” sono Campania, ...

