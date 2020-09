Elezioni regionali | ecco i nomi degli “impresentabili” in Campania | Puglia e Valle d’Aosta

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 settembre 2020) «Speriamo di non doverci più incontrare. Spero che, con queste tirate d’orecchie capiscono che non è più il caso di approvare certe liste», così Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha chiuso la sua relazione alla Camera dove ha presentato i risultati del lavoro svolto sulla formazione delle liste elettorali. Si tratta dei cosiddetti “impresentabili” per lee i comuni sciolti per mafia che andranno al voto il 20 e 21 settembre. Nove in, tre ine uno ind’Aosta. «Molti gruppi politici hanno consultato preventivamente la commissione al fine di poter esaminare al meglio le offerte di ...