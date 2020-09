Elezioni e Referendum 2020: tutte le regole anti-covid da seguire per il voto (Di giovedì 17 settembre 2020) Tra pochi giorni siamo chiamati alle urne per esprimerci sulle Elezioni e Referendum 2020. Il nostro voto sarà il primo post lockdown, ma l’emergenza covid non è ancora finita. Dovremo quindi rispettare precise regole stabilite. Dalle mascherine al gel, e poi le distanze di sicurezza da mantenere, la misurazione della temperatura a casa e molto altro. E’ una fase ancora delicata, con milioni di italiani e italiane che si riverseranno in massa ai seggi elettoriali dei propri Comuni di residenza per votare il proprio sindaco, presidente di Regione e liste a loro collegate, e per decidere poi se ci sarà o meno il tanto atteso e discusso taglio dei parlamentari. La Direzione centrale per i servizi elettorali ha diramato a tutti i prefetti la circolare ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 17 settembre 2020) Tra pochi giorni siamo chiamati alle urne per esprimerci sulle. Il nostrosarà il primo post lockdown, ma l’emergenzanon è ancora finita. Dovremo quindi rispettare precisestabilite. Dalle mascherine al gel, e poi le distanze di sicurezza da mantenere, la misurazione della temperatura a casa e molto altro. E’ una fase ancora delicata, con milioni di italiani e italiane che si riverseranno in massa ai seggi elettoriali dei propri Comuni di residenza per votare il proprio sindaco, presidente di Regione e liste a loro collegate, e per decidere poi se ci sarà o meno il tanto atteso e discusso taglio dei parlamentari. La Direzione centrale per i servizi elettorali ha diramato a tutti i prefetti la circolare ...

