Elettra Lamborghini, invitati al matrimonio positivi: rischia grosso (Di giovedì 17 settembre 2020) Questo articolo . Elettra Lamborghini parla del suo matrimonio imminente, ci sono problemi? Alcuni invitati sarebbero risultati positivi al Covid. Elettra Lamborghini è elettrizzata per il suo matrimonio imminente con Afrojack, che è stato rimandato più volte a causa dell’emergenza Covid, che ancora preoccupa la ragazza. La cantante si era esposta riguardo l’argomento, affermando che tutti gli invitati … Leggi su youmovies (Di giovedì 17 settembre 2020) Questo articolo .parla del suoimminente, ci sono problemi? Alcunisarebbero risultatial Covid.è elettrizzata per il suoimminente con Afrojack, che è stato rimandato più volte a causa dell’emergenza Covid, che ancora preoccupa la ragazza. La cantante si era esposta riguardo l’argomento, affermando che tutti gli

_culture_bot : RT @MimmoMoramarco: Dopo Elettra, anche Ginevra Lamborghini debutta in musica #ilmimmo #mimmomoramarco #news #audio #voce #notizie #art #cu… - MimmoMoramarco : Dopo Elettra, anche Ginevra Lamborghini debutta in musica #ilmimmo #mimmomoramarco #news #audio #voce #notizie #art… - radiolisola : #NowPlaying: Tinie, Elettra Lamborghini - Whoppa (feat. Elettra Lamborghini) - Gazowana17 : Nadia assomiglia a Paola di Benedetto e parla come Elettra Lamborghini #TemptationIsland - ElisaMaspero : Nadia ha la stessa voce di Elettra Lamborghini #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini cambia look su Instagram: con la frangia è splendida DiLei Vip Elettra Lamborghini, invitati al matrimonio positivi: rischia grosso

Elettra Lamborghini è elettrizzata per il suo matrimonio imminente con Afrojack, che è stato rimandato più volte a causa dell’emergenza Covid, che ancora preoccupa la ragazza. La cantante si era espos ...

"Vi dico perché adesso non faccio più twerking"

Che fine ha fatto la regina del twerking? Elettra Lamborghini sembra aver detto addio al suo marchio di fabbrica (e non quello delle vetture) e i fan si strappano i capelli. La bella ereditiera è stat ...

Elettra Lamborghini sposa Afrojack: «I segreti del mio matrimonio»

Elettra Lamborghini racconta i segreti del suo matrimonio con Afrojack, deejay e producer. Elettra Lamborghini il prossimo 20 settembre farà il grande passo, anche se per via dell’emergenza coronaviru ...

Elettra Lamborghini è elettrizzata per il suo matrimonio imminente con Afrojack, che è stato rimandato più volte a causa dell’emergenza Covid, che ancora preoccupa la ragazza. La cantante si era espos ...Che fine ha fatto la regina del twerking? Elettra Lamborghini sembra aver detto addio al suo marchio di fabbrica (e non quello delle vetture) e i fan si strappano i capelli. La bella ereditiera è stat ...Elettra Lamborghini racconta i segreti del suo matrimonio con Afrojack, deejay e producer. Elettra Lamborghini il prossimo 20 settembre farà il grande passo, anche se per via dell’emergenza coronaviru ...