Economia circolare: il compost di Salerno utilizzato per la bonifica di Parapoti (Di giovedì 17 settembre 2020) Discarica di Parapoti, sopralluogo di De Luca: 'A ottobre completiamo i lavori' 18 luglio 2020 Salerno sta contribuendo alla bonifica della discarica di Parapoti. Grazie ad una proficua interlocuzione ... Leggi su salernotoday (Di giovedì 17 settembre 2020) Discarica di, sopralluogo di De Luca: 'A ottobre completiamo i lavori' 18 luglio 2020sta contribuendo alladella discarica di. Grazie ad una proficua interlocuzione ...

carlaruocco1 : Dieci anni fa sarebbe stato impensabile, in un periodo di forte austerità, il discorso di ieri di Ursula von der Le… - CD_ambiente : Pubblicati i decreti legislativi sull'#economiacircolare. Qui i link per accedere ai testi pubblicati, ai pareri de… - LegacoopER : RT @BesustainableC: ??Il progetto vede tra i partner @ImprontaEtica, @camstgroup, @coopalleanza, @igdSIIQ, il Comune di Castenaso e il suppo… - FilippoGiov : RT @InvestSegunda: Economia circolare, cosa cambia per la gestione dei rifiuti in Italia @sole24ore - InvestSegunda : Economia circolare, cosa cambia per la gestione dei rifiuti in Italia @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Economia circolare Economia circolare, cosa cambia per la gestione dei rifiuti in Italia Il Sole 24 ORE Cariati: emergenza rifiuti, ripensare raccolta umido

Progetto sperimentale a regia regionale. Piace ad Assessore De Caprio proposta Sindaco. Emergenza rifiuti ed economia circolare, è possibile ripensare in chiave territoriale la raccolta e lo smaltimen ...

“Vie concrete per un’economia generativa, … Regione Lazio”

Sì è tenuto presso il BO.BO Bistrot – Giardino Casa del Jazz di Roma, il Convegno organizzato da NOI DOMANI dal titolo “Vie concrete per un’economia generativa: lavoro, digitalità ed innovazione, serv ...

Agricoltura, ENEA nel progetto europeo per lotta a desertificazione

(Teleborsa) - Rigenerare i suoli agricoli a rischio desertificazione attraverso un innovativo biotrattamento che coniuga ricerca scientifica, economia circolare e bassi costi di produzione. Questo l’o ...

Progetto sperimentale a regia regionale. Piace ad Assessore De Caprio proposta Sindaco. Emergenza rifiuti ed economia circolare, è possibile ripensare in chiave territoriale la raccolta e lo smaltimen ...Sì è tenuto presso il BO.BO Bistrot – Giardino Casa del Jazz di Roma, il Convegno organizzato da NOI DOMANI dal titolo “Vie concrete per un’economia generativa: lavoro, digitalità ed innovazione, serv ...(Teleborsa) - Rigenerare i suoli agricoli a rischio desertificazione attraverso un innovativo biotrattamento che coniuga ricerca scientifica, economia circolare e bassi costi di produzione. Questo l’o ...